Eine Sicht auf die Pflicht : Eins zu null für Kant

Porträt des Philosophen Immanuel Kant von Gottlieb Doebler. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

In der Pandemie sehen viele ihre Rechte in Gefahr. Aber was ist mit den Pflichten? Die Balance zwischen beidem zu finden, fällt bisweilen schwer. Zumal in offenen Gesellschaften wie der deutschen.

Während Corona die Todesraten im Westen rasant in die Höhe trieb, stagnierten sie 2021 in asiatischen Gesellschaften lange auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Kishore Mahbubani, Politikwissenschaftler und früherer Botschafter Singapurs in den USA sowie bei den Vereinten Nationen, hat dafür eine interessante Erklärung: In Nordamerika und Europa würden die Menschen vor allem auf ihre Rechte pochen. In vom konfuzianischen Ethos beeinflussten Ländern Ostasiens hingegen hätten Pflichten traditionell den gleichen hohen Stellenwert, schrieb der 73-Jährige kürzlich in einem Gastbeitrag für den „Spiegel“.

Lange vor Covid-19, so Mahbubani, hätten etwa Japanerinnen und Japaner in der Öffentlichkeit Masken getragen und weitere Hygieneregeln eingehalten – nicht um sich, sondern um andere vor Infektionen zu schützen. Passionierte Flaneure auf der „Kö“ in Düsseldorf werden das bestätigen. Donald Trump hingegen pflegte eine andere Sicht auf die Pflicht und verzichtete demonstrativ auf den Mund-Nase-Schutz, und Millionen taten es ihm nach. Von den Lehren des Konfuzius hielt der frühere US-Präsident offenbar wenig, falls er sie überhaupt kannte. Der einflussreiche chinesische Philosoph lebte von 551 bis 479 vor Christus. Zu seinen zentralen Themen zählten die Achtung vor anderen Menschen und das Streben, dem Ideal des Guten so nahe wie möglich zu kommen.

Info Grundbegriff des Rechts und der Ethik Herkunft Im Althochdeutschen taucht das Wort „pliht“ um das Jahr 1000 im Zusammenhang mit Fürsorge, Obhut, Auftrag oder Gebot auf. Bedeutung Pflicht zählt bis heute zu den Grundbegriffen des Rechts wie der Ethik. Der deutsche Jurist und Philosoph Christian Thomasius trennt 1705 erstmals zwischen der sittlichen Pflicht (Gewissenspflicht) und der Rechtspflicht. Im Bürgerlichen Gesetzbuch taucht Pflicht 945 Mal als Wortbestandteil auf. Philosophie Die Werke „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und „Kritik der reinen Vernunft“ des Philiosophen Immanuel Kant (1724-1804) markieren den Beginn der modernen Philosophie. Aus dem guten Willen ergibt sich für Kant die moralische Pflicht zum Handeln.

Dass die westlichen Gesellschaften mehr Freiheit zuließen als ostasiatische, die weniger demokratisch seien, hält Mahbubani für eine oberflächliche Erklärung. Zwar würden China und Vietnam von kommunistischen Parteien regiert, in Japan, Südkorea und Singapur sei dies jedoch keineswegs der Fall. Auch dort wurden ähnlich wie im Reich der Mitte bis in den Oktober hinein Todesraten durch Covid-19 nur im zwei- bis niedrigen dreistelligen Bereich pro eine Million Einwohner registriert, während es in den USA, in Belgien und Italien jeweils mehr als 2000 Tote waren. In Deutschland lag der Wert bei rund 1100.

Ohne Pflichten ist kein Staat zu machen. Auch kein freiheitlicher. Interessant wird diese Binsenweisheit, wenn es um die Unterscheidung zwischen Pflichten geht, deren Nichtbefolgung Sanktionen nach sich ziehen, und jenen, die freiwillig aus Verantwortungsgefühl übernommen werden. Mit anderen Worten: Wann muss Solidarität verordnet, wann darf sie aus freien Stücken erwartet werden? Wer sich nicht an die Gurtpflicht hält, seiner Steuerpflicht nicht nachkommt oder die Maskenpflicht ignoriert, muss mit Strafe rechnen. Solche Pflichten verlangen dem Einzelnen etwas ab auch ohne dessen Einverständnis oder Einsicht (was der Betreffende freilich öffentlich zu Protokoll geben darf).

Dem gegenüber stehen selbstlose Handlungen, denen keinerlei Vorschriften, vielmehr moralische Überzeugungen zugrunde liegen. Im Ehrenamt, in dem sich hierzulande Millionen Bürgerinnen und Bürger auf vielfältige Weise engagieren, kommt das ebenso überzeugend zum Ausdruck wie bei der spontanen Hilfsbereitschaft, die jüngst den Opfern der Flutkatastrohe an der Ahr zuteil wurde.

„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Diese berühmte Formel hatte der große Aufklärer Immanuel Kant, darin Konfuzius nicht unähnlich, vor etwas weniger als 250 Jahren entwickelt. Es ist also nicht etwa so, als fehlte es in unseren Breiten an klugen Appellen an die Vernunft. Der kategorische Imperativ des Gelehrten aus Königsberg verpflichtet den Einzelnen, sich selbst gegenüber Rechenschaft abzulegen. Eine Selbstverpflichtung zum Wohle der Allgemeinheit, die für Kant untrennbar mit dem Begriff der Freiheit verbunden ist. Man könnte es auch so ausdrücken, wie es der österreichische Publizist und Satiriker Karl Kraus (1874– 1936) getan hat: „Pflichterfüllung ist tägliches Heldentum ohne Ordensverleihung.“

Allerdings ist gerade in Deutschland kaum ein Begriff derart strapaziert worden wie der der Pflicht. Das geflügelte Wort von der Ruhe als erster Bürgerpflicht gefiel zahlreichen vordemokratischen Potentaten ausnehmend gut, und noch 1966 zählte der Bundesgerichtshof den engagierten Beischlaf zu den ehelichen Pflichten der Frau, die es verböten, dabei „Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen“. Bis zu seiner Hinrichtung in Jerusalem in der Nacht zum 1. Juni 1962 beteuerte der SS-Obersturmbannführer und Technokrat des Holocaust, Adolf Eichmann, seine juristische Unschuld an den Verbrechen gegen das jüdische Volk: Er habe nur seine Pflicht erfüllt. Die „Banalität des Bösen“, welche die Publizistin Hannah Arendt darin zu erkennen glaubte, traf gewiss weniger auf Eichmann zu, der in Wahrheit ein glühender Nazi war, als auf Hunderttausende andere, die ihr moralisches Versagen damals mit Pflichterfüllung verbrämten.

Die Erfahrungen der Diktatur, die im Unrechtsstaat DDR erst vor exakt 32 Jahren endete, wirken bis heute nach und beeinflussen das Verhältnis der Deutschen zur Pflicht. Einerseits beschleunigte sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Westen der Republik die Entwicklung vom Untertan zum mündigen Bürger. Andererseits geht die Individualisierung und Fragmentierung der Gesellschaft einher mit einer zunehmenden Entpflichtung gegenüber staatlichen Ansprüchen. „Eigentum verpflichtet“, heißt es im Grundgesetz von 1949, doch findet der bemerkenswerte Satz heute tatsächlich die breite Anerkennung, die er verdient? Vor über zehn Jahren ist auch die Wehrpflicht gefallen, die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht bleibt trotz immer wieder aufflackernder politischer Initiativen einstweilen unwahrscheinlich.

Darüber lässt sich ebenso streiten wie aktuell etwa über die Einführung einer Impfpflicht. Dass eine solche bislang nicht existiert, entbindet auch jene schätzungsweise 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die einer Imunisierung skeptisch gegenüberstehen, nicht von der Notwendigkeit, darüber nachzudenken, welche Folgen ihre Verweigerung für andere haben könnte. An diesem Punkt scheinen die Grenzen persönlicher Freiheit auf. Sie endet dort, wo die Freiheit anderer in bedenklicher Weise beeinträchtigt werden könnte.Die Überlegung, dass es etwa für einen Herzinfarkt-Patienten schwierig werden könnte, in einer Intensiv-Station unterzukommen, die mit schwer an Corona erkrankten Impfgegnern belegt ist, ist keineswegs an den Haaren hergeholt.