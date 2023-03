Katharina Stadler in der Galerie Mook Poesie aus dem Wasserbad

Ursprünglich suchten Henrik Mook und seine Frau Yvonne Ploenes nur nach Räumen für Büro und Fotostudio. Doch nach dem Einzug am Mannesmannufer 7 registrierten die beiden Unternehmer den Charme des Milieus direkt am Rhein und entschieden sich, im vorderen Teil zugleich eine Galerie zu gründen, sind sie doch wie viele ihrer Kunden auch Kunstsammler. Mit einer Charity-Ausstellung sorgten sie auf Anhieb für Furore, indem sie dank der Spenden von namhaften Künstlern wie Ruff, Struth und Knoebel 600.000 Euro an die Obdachlosenhilfe von Fiftyfifty überwiesen. Auch mit ihren eigenen Künstlern haben sie Erfolg. Soeben eröffneten sie schon die zweite Ausstellung der jungen Künstlerin Katharina Stadler.