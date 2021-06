Monheim Triennale : Musik in kleinen Häppchen

Monheim Künstler verschiedener Ausrichtung und Herkunft treffen aufeinander, lernen sich kennen und musizieren gemeinsam. Das ist die Idee der Monheim Triennale mit dem Titel „The Prequel“.

Während viele Städte ihre Festivals coronabedingt für den Sommer absagen, geht die Monheim Triennale an den Start – mit einem kleinen, aber feinen Programm und dem Segen der Stadtspitze. Titel: „The Prequel“. Los geht es am Donnerstag,1. Juli, auf dem KD-Schiff Rheinfantasie, das in Monheim festmacht. 231 Gäste dürfen nach aktuellem Stand drauf. Die Triennale-Macher haben sich auf Corona eingestellt. Statt einer erneuten Absage des Festivals gibt es in Monheim Musik in kleinen Häppchen an mindestens fünf Spielorten. Drei Tage lang – bis zum 3. Juli – werden Musiker aus der ganzen Welt Monheimer und Gäste mit ihrer Klangkunst unterhalten – mit gewohnten und ungewohnten, bekannten und fremdartigen Tönen – auf dem Schiff, in der Kirche, im Jugend-Quartier „Zum goldenen Hans“ oder im Comfort-Hotel.