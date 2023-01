Die Mandoline ist „Instrument des Jahres“ Die Geige des kleinen Mannes

Jetzt kann sich Avital seine Engagements aussuchen, er spielt in der New Yorker Carnegie Hall und in der Berliner Philharmonie, befruchtet Komponisten, experimentiert mit Klängen und tritt in Education-Programmen auf. Er lauscht den Klängen nach, wenn sie sich dünn verflüchtigen, er reckt sich, wenn sie dröhnend im Raum widerhallen. Und er zeigt, dass die Mandoline sich per Transkription längst auch Werke für Klavier oder Violine erobert hat; seine umwerfende Bach-Platte (bei der Deutschen Grammophon) kündet davon. Ein Grenzgänger muss schon sein, wer die Mandoline konzertfähig machen will, das hört man einer weiteren Platte an: „Avi Avital – Between Worlds“. Da reist er zu Béla Bartók, Astor Piazzolla oder Antonin Dvorák, alles keine Originalwerke, was aber niemnd bemerkt. Denn was nicht passt, wird passend gemacht, sogar der unverwüstliche „Csárdás“ von Monti.