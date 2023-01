Kunst von Vivian Greven Sehnsucht nach Berührung

Wer Grevens Kunst nur im Internet verfolgt, wird getäuscht, denn ihre Malerei wirkt zwar digital, ist es aber nicht. Sie pendelt zwischen realistischen Partikeln und malerischen Übergängen in ihrer handgemachten Malerei. Sie zitiert auch nicht den alten Schadow, sondern tritt zu dessen Figuren in einen Dialog, den sie mit einer „Liebeserklärung" vergleicht: „Die Skulpturen haben mich angezogen, weil sie so unberührbar, glatt und perfekt sind. Sie suggerieren ein Lebensgefühl, wie auch wir miteinander in Kontakt treten. Aber gleichzeitig sind sie völlig entmenschlicht." Diesen Zwiespalt zwischen Distanz und Nähe spielt sie in all ihren Bildern aus, früher in der Auseinandersetzung mit der Skulptur, gegenwärtig in der Erinnerung an die eigene Geburt ihres kleinen Mio.