Literatur : Auch Hölderlin war im Homeoffice

Die Literaturhandlung Müller und Böhm bekommt Trost: mit Texten und Zeichnungen befreundeter Autoren. Jetzt schmücken die literarischen Perlen das Schaufenster an der Bolkerstraße.

Jeder wird verstehen, dass Spaziergänger der Bolkerstraße gerade sauertöpfisch dreinblicken. Ein Bierchen mit Freunden ist nicht drin, die Partyschuppen sind dicht, Junggesellenabschiede verboten, sogar die Neanderkirche ist geschlossen. So viel Leben ist da sonst. Jetzt aber ziehen die Menschen seufzend an den Brauereien und Restaurants vorbei und vermissen den Überschwang, denn etwas weniger Erdenschwere wäre zurzeit ganz schön.

Sorgloser fühlt sich, wer die drei Stufen zur Heine-Buchhandlung hinaufsteigt. Das Literaturhaus an der Bolkerstraße 53 befindet sich in einem Dauerschwebezustand. Es handelt mit Gedichten und Romanen, lädt Schriftsteller ein, die sich vor den Besuchern in unterhaltsame Erzähler verwandeln, und hin und wieder gibt es auch Musik. An der Bolkerstraße 53 kann man sich in Träumereien und Phantasmen versteigen oder menschliche Dramen beweinen, ohne auch nur einen einzigen Schluck Alkohol getrunken zu haben.