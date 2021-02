Literaturfestival : Die Lit Cologne soll in diesem Jahr stattfinden

Das Logo des Literaturfestivals Lit.Cologne. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Die Lit Cologne soll trotz Pandemie in diesem Jahr stattfinden. In etwas anderer Form und etwas später: Sie startet am 28. Mai.

(los) Eine gute Nachricht für Leser: Die 21. Ausgabe der Lit.Cologne soll trotz Corona 2021 stattfinden, ein bisschen später zwar, aber immerhin. Vom 28. Mai bis 13. Juni soll in diesem Jahr das Festival rund um die Literatur steigen – diesmal an möglichst vielen Außenspielstätten wie dem Tanzbrunnen, der Pferderennbahn sowie dem FC-Stadion. So könnten trotz pandemiebedingter Einschränkungen viele Zuschauer teilnehmen.

Dennoch: 40 Prozent aller Veranstaltungen sollen digital oder hybrid angeboten werden, so Geschäftsführer Rainer Osnowski im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 21. Lit Cologne werde somit „ein Probelauf für neue Formate sein, die auch künftig relevant werden könnten. Denn wir müssen uns daran gewöhnen, auch künftig anders, auch hybrid zu denken“, so Osnowski. Im Jahr 2022 soll es dann wieder „eine größere Normalität“ geben.