Ausstellung in der Galerie Droste Wie Pflanzen aus der Playstation

Die Galerie Droste, im Jahr 2016 in Wuppertal gegründet, befindet sich seit zwei Jahren in Flingern und seit einem Jahr auch in Paris. Patrick Droste, der aus der Graffiti-Szene kommt, führt sie mit seiner Partnerin Katharina Galladé fernab von musealen Tendenzen. Er zeigt viele junge Positionen aus Europa und Afrika, die er auch auf internationalen Kunstmessen zeigt. Doch nun holt er mit Antonia Freisburger das erste Düsseldorfer Gewächs ins Haus.