Die King’s Singers kommen nach Düsseldorf Perfektion mit Augenzwinkern

Es soll ja Leute geben, die Perfektion langweilig finden. Leichtigkeit macht Freunde der schweren Kunstanstrengung vermutlich einfach misstrauisch. Diesen Zweiflern an spielerischer Könnerschaft sei der Auftritt der King’s Singers am 4. Mai in der Düsseldorfer Tonhalle dringend ans Herz gelegt.