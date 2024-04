Zeitreise ins Düsseldorf der 50er Jahre Dunkle Familiengeheimnisse und eine mutige Entscheidung

Juli 1950: In einem feudalen Haus an der Wasserstraße gleich gegenüber dem Schwanenspiegel steht bei Familie Brockmann Großes an. Tochter Eva soll sich mit Gert Kroll, Sohn des Inhabers eines Cafés an der Kö, verloben. Ihr Vater hat Eva einen Ausbildungsplatz als Kinderpflegerin besorgt. Ihre Zukunft scheint gesichert. Wären da nicht die Schlagzeilen, die von einer immer bedrohlicheren Lage in Südkorea berichten, und die Ruinen der im Krieg zerstörten Häuser in vielen Straßen. Andererseits ist es die Zeit des Aufbruchs. Man ist wieder wer, will sich etwas leisten, den ersten Farbfilm „Schwarzwaldmädel“ im Kino sehen, Essen gehen und schicke Mode tragen.