Essen: Die Hosen schlagen zurück

Essen Die Düsseldorfer Punkband gastierte zwei Mal im Essener RWE-Stadion.

Am Ende ihrer Tournee mit "Laune der Natour" werden die Toten Hosen im Oktober dieses Jahres die Düsseldorfer Esprit-Arena bis zum letzten Stehplatz füllen. Das ist sicher. Ungewiss ist, ob das auch der Fortuna, dem Fußballclub der Stadt und neuen Erstligisten, gelingen wird. Denn im Unterschied zu den Ballkünstlern zeigt die grandiose Punkband fortwährend höchste Leistung - so wie jetzt bei zwei ausverkauften Konzerten im Essener RWE-Stadion. Bandleader Campino, bekanntermaßen Fortuna-Fan, erinnerte sich an einen Besuch vor etlichen Jahren im Essener Stadion, wo die Hosen als Begleiter beim Spiel Fortuna gegen Rot-Weiss mit Beschimpfungen empfangen worden waren: "Heute schlagen wir zurück. Was kann es Schöneres geben für einen Fortuna-Fan als ein Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen?"