Was es am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen gibt Alles Theater

Er neige nicht zu Pathos, hatte Intendant Wilfried Schulz zum Ausgang der vergangenen Spielzeit erklärt. Doch erstmals habe sich in Düsseldorf eine Spielzeit entwickelt wie geplant. Das heitß: keine Umbauten, kein Ausweichquartier, keine Krisen. Nach sieben Jahren habe er endlich das Gefühl, ganz normal ein großes Theater zu leiten und sich auf Inszenierungen und Inhalte konzentrieren zu können. „Wir sind angekommen. Ein bisschen spät, aber jetzt sind wir da“, so Schulz. Inzwischen ist die neue Spielzeit mit 27 Prmeieren in allen Sparten weit vorangeschritten mit vielen Ereignissen, Erlebnissen, allerhand Theatererfahrungen.