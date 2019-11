Ausstellung : Originalbriefe des Dichters geschenkt

Die Heine-Universitätsbibliothek zeigt eine sehenswerte Thomas-Mann-Ausstellung.

Wer sich auf die Spuren Thomas Manns begeben will, denkt nicht automatisch an Düsseldorf. In Lübeck, der Geburtsstadt des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers gibt es das Buddenbrookhaus mit einem großen Archiv. Und seinen Nachlass hat Thomas Mann der Zürcher Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) übergeben. Doch auch die Heine-Uni hütet einen Schatz. Dank einer großzügigen Spende des Düsseldorfer Bankiers Rudolf Groth wurde vor 50 Jahren die renommierte Thomas-Mann-Privatsammlung des Buchhändlers Hans-Otto Mayer angekauft. Aus Anlass des Jubiläums sind im Foyer der Universitätsbibliothek ausgewählte Glanzstücke zu sehen – darunter erstmals Autographen des Schriftstellers.