Bundesweite Hauskonzert-Initiative : Mit Beethoven im Ohrensessel

Düsseldorf Mit der Hauskonzert-Initiative „Beethoven bei uns“ soll der Geburtstag des Komponisten gefeiert werden.

Ludwig van Beethoven ist eine der weltweit berühmtesten Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen – neben Heinrich Heine, Konrad Adenauer und Michael Schumacher vielleicht. Beethoven soll am 17. Dezember 1770 getauft worden sein. Die Taufe fand damals gewöhnlich zwei bis drei Tage nach der Geburt statt. „Wir starten die Feier also am 249. Geburtstag und gehen bis zum 250.“, sagt Jérôme Lenzen, regionaler Projektmanager von „Beethoven bei uns“. Zu Beethovens Zeiten fand Musik fast ausschließlich in Privatsalons und Zimmern statt, eine Musikkultur in Konzerthallen war damals erst in den Anfängen. Diesen barrierefreien Zugang zu klassischer Musik möchte „Beethoven bei uns“ ermöglichen. Denn im Normalfall biete die Klassik viele Hürden, sagt Lenzen. „Beethoven hat etwas Universelles. Ganz viele Menschen können durch die Haus- und Wohnzimmerkonzerte herausfinden, dass ihnen so etwas gefällt“, sagt Lenzen. Dafür müssen sie nicht in die großen Häuser gehen und keine schicke Kleidung tragen.