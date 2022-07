Uraufführung am Schauspielhaus : Ein Bild für die klügste aller Löwinnen

Probenszene aus „Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen konnte“ mit Diana Natalia Seyerle und Caroline Adam Bay. Foto: Thomas Rabsch

Uraufführung am Schauspielhaus Bis zur Aufführung am 6. August wird auf der Wiese vor dem Theatermuseum öffentlich geprobt – für „Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen konnte.“ So heißt das neue Stück von Martin Baltscheit.

Von Regina Goldlücke

Auf der Wiese vor dem Theatermuseum verteilen sich ein paar Dutzend Kinder und Erwachsene. Spielteppiche werden entrollt, Kisten mit Bastelmaterial herbeigetragen. Darin befinden sich Sprühfarben, Filzstifte, Flicken, Federn, Holzstücke, Scheren und Klebstoff. Gleich beginnt die erste öffentliche Probe für das Stück „Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen konnte.“

Das Junge Schauspiel entwickelte es nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Martin Baltscheit. Wem der Titel bekannt vorkommt: Vor 20 Jahren veröffentlichte der Düsseldorfer Autor den Vorgänger „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte.“ Daraus wurde ein internationaler Bestseller. Zum Jubiläum des Klassikers wäre eine bühnentaugliche Fortsetzung schön, dachte sich Stefan Fischer-Fels, Leiter des Jungen Schauspiels. Gemeinsam mit Baltscheit wurde die neue Löwen-Variante mit dem Malen ersonnen. „Sie zeigt, wie man mit einem Bilderbuch bei Kindern kunstgeschichtliches Verständnis wecken kann“, sagt Fischer-Fels.

Info Kinder für Malaktion gesucht Uraufführung „Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen konnte“ nach dem Bilderbuch von Martin Baltscheit wird am 6. August um 16 Uhr open air vor dem Theatermuseum uraufgeführt. Folgetermine 7., 14. und 21.8, jeweils 16 Uhr. Aktion Das Schauspielhaus sucht Kinder ab fünf Jahren, um die Inszenierung und die Malaktion vor der Premiere auszuprobieren. Bei diesen kostenlosen Proben werden Foto- und Videoaufnahmen erstellt, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Düsseldorfer Schauspielhauses bestimmt sind. Wenn Sie und Ihre Kinder dabei sein möchten, stimmen Sie mit Ihrem Besuch zu, dass Sie und Ihre Kinder ggf. auf Veröffentlichungen zur Bewerbung der Produktion zu sehen sind. Probentermine Dienstag, 2. August, 16 Uhr, Donnerstag, 4. August, 10.30 Uhr, Freitag, 5. August, 16 Uhr. Anmeldung unter karten@dhaus.de

An diesem Tag Anfang Juli ist die Inszenierung noch nicht ausgefeilt. „Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns damit frühzeitig raustrauen“, erklärt Dramaturgin Kirstin Hess. Warum, verdeutlicht die Probe. Sie findet dort statt, wo das Stück bei der Premiere am 6. August und danach unter freiem Himmel vor Publikum gezeigt wird.

Zunächst gehört die Spielwiese vor dem historischen Hofgärtnerhaus den beiden Akteurinnen. „Ich bin Caro, ich spiele den Löwen“, stellt sich Caroline Adam Bay vor, die Neue im Ensemble des Jungen Schauspiels. Im Umgang mit Kindern hat sie schon Erfahrung. „Nicht schauspielerisch, aber als Integrationshilfe während der Coronazeit“, erzählt sie. Sie freut sich auf ihre Aufgabe: „Es gibt keine ehrlicheren Kritiker als Kinder, sie sind ein aktives, aufmerksames Publikum. Man spürt sofort, ob etwas rüberkommt.“

Löwin Diana Natalia Seyerle wirkt als Gast mit. Sie komponierte die Musik zum Stück und spielt wunderbar Gitarre. Angenehm unterlegt der sanft perlende Klangteppich weite Teile des Geschehens. Weil es dem Löwen an einem lauen Savannen-Sonntag nicht gelingt, einen Liebesbrief zu schreiben und seine Bewunderung für seine Frau, die klügste aller Löwinnen, in Worte zu fassen, soll ein Kunstwerk her. Dafür tritt ein Tier nach dem anderen an. Die Echse besprüht Papier, die Schnecke verschmiert behäbig die Kleckse. Alle sind mächtig stolz auf ihren Beitrag, auch der Mistkäfer, das schwerfällige Nilpferd, die zischelnde Schlange. Und jedes Tier prahlt: „Nie haben Maler besser gemalt.“ Was das jeweils nächste widerlegt und behauptet: „Ein Bild für die Löwin wird anders gemalt.“ Auch der Löwe ist unzufrieden. Er braucht dringend Hilfe und bessere Ideen.

Hier kommen die kleinen Zuschauer ins Spiel. Das Löwen-Stück wird zum Mitmachtheater. Eifrig machen sich die Kinder ans Werk, wühlen in den Bastelkisten, zerreißen Papier, besprühen es mit Farbe. Da wird mit Tüll, Filz und Flicken hantiert, mit Schnur, Schere und Klebstoff. So entstehen viele bunte Collagen, wundersam und phantasievoll. Danach werden sie auf meterlanger Pappe arrangiert, fixiert, manchmal signiert. Als Höhepunkt des fröhlichen Treibens richten die Kinder das üppige Kunstwerk auf, transportieren es zu einer Schnur zwischen Bäumen und befestigen es dort. Stolz beobachten sie, wie es im Wind schwankt, und alle sind glücklich.