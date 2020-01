Unser täglicher Müll : Wohin damit?

Foto: istock | Montage: Ferl. Foto: imago/Panthermedia/Ronstik

Düsseldorf Die Geschichte der Menschheit ist undenkbar ohne das Paket. Es spiegelt perfekt die Dreifaltigkeit von Verpackung, Lieferung und Entsorgung.

Die biblische Geschichte von den Heiligen Drei Königen wirft so viele Fragen auf, dass die Phantasie wie von selbst Ausschmückung in die Leerstellen stopft. Manches aber bleibt vage. So ist bis heute ungeklärt, wie die Könige ihre Geschenke transportierten. Hatten sie ökologisch unbedenkliche Jutetaschen dabei? Trugen ihre Esel und Kamele die Lasten? Und wie groß war das Geschenkevolumen?

Es ist anzunehmen, dass dem „neugeborenen König der Juden“ etwas mehr als nur ein paar Tonkrüge überreicht wurde. Vermutlich bekam er die Geschenke im Paket, schön gepolstert mit zerknülltem Pergament und duftendem Reisig aus Galiläa. Doch wie hat Joseph das Paket entsorgt? Verbrannt – oder artig zum Altpapiercontainer nach Bethlehem getragen?

info Dramatischer Zuwachs der Paketsendungen Jährlich Im Jahr 2018 wurden

1,5 Milliarden Pakete über DHL versendet. Im Jahr 2012 waren es 955 Millionen Pakete gewesen. Täglich Zudem hat sich die Zahl der täglichen Pakete seit 2012 verdoppelt – von 2,6 Millionen auf fünf Millionen im Jahr 2018.

Die Geschichte der Menschheit ist nicht denkbar ohne die Dreifaltigkeit von Verpackung, Lieferung und Entsorgung. Geschenke bedurften immer schon der Umhüllung, wie es ja auch bei Matthäus heißt: „Und sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“ Schätze „auftun“, das geht nur, wenn sie vorher verpackt und unsichtbar waren.

Es ist davon auszugehen, dass die Könige die Übergabe zelebrierten. Dass sie die Geschenke vorsichtig auspackten, die Schleifchen lösten, das Kartondach demütig anhoben und dann alle zum Staunen brachten. Es kann sein, dass es ein Riesenpaket war, das viel versprach und viel hervorzauberte. Hosianna an der Krippe!

Heutzutage sind die Fragen der Verpackungsökonomie trotz des Zuwachses an Kompetenz längst nicht zufriedenstellend geklärt. Noch immer erlebt man es, dass man kleine Liefermengen in viel zu großen Kartons zugestellt bekommt, als entschuldige sich der Absender für die Mickrigkeit des Volumens durch eine zu groß gewählte Verpackung. Dadurch wird alles noch peinlicher. Die einzigen Menschen, die sich in dieser Situation freuen, sind Paketboten, denn plötzlich entpuppt sich in ihrem Laderaum ein tonnenschwer aussehender Großkarton, der eine komplette Stereoanlage mit Boxen-Surroundystem zu enthalten droht, als Federgewicht, in dem ein einzelner USB-Stick transportiert wird.

Dass die Lieferfirma Hermes nach jenem Gott der Mythologie benannt ist, der als himmlischer Bote gilt, ist nur eine Seite der Erklärung. In Wahrheit bezieht sich die Firma Hermes auf die Kompetenz des Verschlusses, also der Verpackung. Hermes war auch der Gott der Wissenschaft, bei der es – etwa in der Chemie – vonnöten war, dass etwas sehr gut verpackt, verschlossen, umhüllt, verborgen war. Daraus resultiert das Wort „hermetisch“. Also schon im Mythos legte man Wert auf die Hülle, die das Wesentliche den Augen vorerst entzog.

Pakete gab es immer, sie zählen zur Emblematik, zur Zeichensprache unseres Lebens. In der Geschichte der Post gab es mehrere Paketreformen, die aber keinen Farbenfrohsinn in die Welt brachten, nur preußische Ordnungsvorschriften. Uns Heutigen sind die Pakete aus Karton ebenso hilfreich wie lästig. Dank raffinierter Material-, Falt- und Klebetechnik sind sie bruchsicher, sie wahren das Postgeheimnis und treffen zuweilen mit verdächtig fetter Absicht ein („Ach nee, Tante Inge aus Neu-Isenburg! Will die sich fürs Testament in Erinnerung bringen?“).

Moderne Logistik sorgt dafür, dass wir das Paket nicht verpassen oder genau erfahren, wo es abgegeben wurde. Nur selten gehen Pakete verloren, etwa wenn der Empfänger dem Paketboten die digitale Anweisung zur Aufbewahrung hinterlässt: „Stellen Sie es im Vorgarten unter die Tanne.“ Saublöde Idee.

Ich persönlich erlebe durch das Paketzustellwesen eine Aufwertung des Begriffs Nachbarschaft. In meinem Haus wohnen einige Mieter, die an Lebensalter ein wenig fortgeschritten und häufig zu Hause sind. Als Paketmittelsleute sind sie das Beste, das einem passieren kann. Manchmal fragen sie auch in verständlicher Neugier: „Das war aber schwer! Was war denn drin?“ Oft hadern sie mit der Unterschrift, die sie mit einem seltsamen Stift oder mit dem Wurstfinger auf kleinen Automaten leisten müssen, die wie Kreditkartenlesegeräte aussehen.

Und dann stehen die Pakete auf meiner Treppe. Was mag drin sein? Das Wesen des Pakets ist die Anonymität. Brauner Karton. Rechteckig. Diskret. Unscheinbar. Tarnfarbe. In meinem Fall sind oft CDs drin, was die Sicherheit der Zustellung erhöht, denn an CDs haben Kriminelle kein Interesse mehr (kaum Aussicht auf Weiterverwertung). Eine befreundete Augenärztin schenkt zu Weihnachten immer Wein, dazu wählt sie einen Spezialkarton, bruchsicher, mit Aufkleber „Fragile“. Sting hat über diesen Aggregatzustand mal ein Lied geschrieben, er meinte zwar Menschen, aber es könnte auch für Pakete gelten.

Sollte mich der Paketbote persönlich antreffen, eile ich ihm aus dem zweiten Obergeschoss mindestens ein Stockwerk entgegen – erstens aus Vorfreude, zweitens aus Höflichkeit. Moderne Paketboten sind Getriebene, Schwerstarbeiter, die sich ihre Lendenwirbelsäule zum Zwecke unserer Bequemlichkeit verschleißen. Und oft genug ähneln sie dem Sisyphos, der eine Kugel den Berg hinaufrollt und erleben muss, dass sie kurz vom dem Zielort wieder herabrollt – wenn der Adressat nicht daheim ist und in dem schlachtschiffgrauen Mietsblockmonster auch kein anderer die Tür öffnet.

Lästig sind Pakete, weil sie nach der Entnahme von jetzt auf gleich der Nutzlosigkeit anheimfallen. Sie stehen herum, sie stören geradezu. Eben waren sie hilfreich, jetzt rauben sie Platz. In meiner Heimatstadt gibt es neben den Papiermülltonnen auch riesige Altpapiercontainer, die allerdings schneller zugemüllt werden, als die Stadt sie leeren kann. Es gibt etliche Menschen, die ihre Kartons unzerkleinert in den Container stopfen, wo sie sogleich für eine schreckliche Verdrängung und Versperrung sorgen. Solchen Leuten müsste man ein Müllordnungsgeld aufbrummen – oder drei Tage Abfälle aus dem Papiercontainer sortieren lassen. Dann bekämen sie mit, wie andere Leute ihr restliches Hühnerklein und die ollen Putzlappen von 2017 ebenfalls im Papiercontainer entsorgt haben.

Ich zerreiße jeden Karton, jedes Paket in Einzelteile, durch diese Sorgfalt gebe ich dem Kreislauf zurück, was dem Kreislauf gehört. Aber da es eine geradezu inflationäre Paketflut gibt, die Hermes vom Amazonas in modo lieferando et zalando per DHL herbeischafft, schleppt und reißt man sich dumm. Wenn ich dann mit den geschnipselten Kartons zum nahen Papiercontainer fahre, passt natürlich wieder nichts hinein. Arghhh!