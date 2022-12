Künstlergespräch im K21 Die Geheimnisse der Katharina Fritsch

Fritsch denkt sich nichts aus, sondern hat plötzliche Eingebungen. So sah sie Frank Fenstermacher am Tisch sitzen, regungslos in der Haltung, geistig woanders und versuchte, ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit in der „Tischgesellschaft" eine Form zu geben. Gaensheimer kennt die 32 sitzenden und identischen männlichen Figuren am Tisch mit rot gemustertem Tuch aus ihrer Zeit am Frankfurter Museum für Moderne Kunst und brachte ihr eigenes Empfinden ins Spiel: „Man steht davor und weiß gar nicht, was das ist, was man da sieht." Ein idealer Einstieg für Fritsch, geht es ihr doch stets um eine Gratwanderung zwischen dem Subjektiven und dem Kollektiven.