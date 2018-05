Die erschütternde Reise des Kandidaten

Markus Feldenkirchen gewährt in "Die Schulz-Story" einen einmaligen Blick in den bundesdeutschen Politikbetrieb.

Ein paar Wochen vor der Bundestagswahl wunderte sich die "Welt", dass kein Schriftsteller oder Journalist sich allzu sehr für den Kanzlerkandidaten Martin Schulz interessierte. Das Springer-Blatt hatte beobachtet, dass der SPD-Politiker nicht dauerhaft von einem Reporter begleitet werde. So wie Willy Brandt einst von Günter Grass oder selbst Peer Steinbrück vom Journalisten Nils Minkmar. Schulz sei nicht einmal spannend genug für ein Buchprojekt - das war die Schlussfolgerung der "Welt". Was für eine obskure Fehleinschätzung.

Martin Schulz wurde sehr wohl begleitet, und zwar vom "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen. Herausgekommen sind preisgekrönte Reportagen und "Die Schulz-Story", ein Buch, das einen verblüffenden, einen beinahe unfassbaren Einblick in das Innerste der deutschen Politik gewährt. Schulz und Feldenkirchen hatten für dieses Buch nur eine Regel verabredet: Der Autor dürfe kein einziges Wort vor der Wahl veröffentlichen. Dafür erfuhr er alles: erlebte Aufstieg und Fall des Martin Schulz mit, las SMS von Sigmar Gabriel und saß bei den konspirativsten Treffen der Kampagne mit am Tisch. Feldenkirchen war derart nah am Kanzlerkandidaten, dass wohl kein Politiker mehr so einen engen Zugriff gewähren wird.