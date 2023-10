Roman von Étienne Kern Tragische Geschichte über den Traum vom Fliegen

Der Morgen des 4. Februars in Paris muss kalt sein. Glaubt man der Überlieferung, herrschen um 7 Uhr in der Früh Temperaturen unterhalb von null Grad Celsius. Trotzdem versammeln sich einige Reporter und Schaulustige am Eiffelturm. Sie sind da, um Franz Reichelt zu sehen. Reichelt will vom Eiffelturm mit einem Fallschirm springen – und den Traum vom Fliegen leben. Doch der Plan geht schief. Reichelt prallt auf dem Boden auf und stirbt. Von Reichelts Sprung im Jahr 1912 existiert ein Video, zu sehen bei YouTube. Ob er nun ein Held oder ein Verrückter ist: Diese Entscheidung möchte Étienne Kern seinen Lesern überlassen.