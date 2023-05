Uraufführung in Duisburg Das singende Klassenzimmer

Die Episoden des Buches ließen sich leicht in Szenen einer gut einstündigen Oper umwandeln. Auf dem Programmheft im Duisburger Haus der Rheinoper steht „Klassenbuch“. Im Libretto von Friederike Karig lernen an der Schule auch Mädchen, also wird Matthias zu Matilda, nur der Spitzname „Matz“ bleibt, und Sebastian Frank zu Franka. Die lebhafte Regie von Ilaria Lanzino machte aus jenem Theaterstück namens „Das fliegende Klassenzimmer“, das die Freunde im Roman auf die Beine stellen, einen Film. Die latente Bedrohung der Jugend war vor 90 Jahren der aufziehende Nationalsozialismus und Weltkrieg, heute ist es die beginnende Klimakatastrophe. Das hat hier aber keinen erhobenen Zeigefinger, sondern viel Humor.