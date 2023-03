Johannes Myssok legt die Leitung nieder Kunstakademie kopflos

Neue Zuspitzung in den seit Wochen tobenden Machtkämpfen an der Düsseldorfer Kunstakademie. Am Dienstag warf Professor Johannes Myssok hin. Wie er auf Anfrage bestätigt, will er die kommissarische Leitung der Akademie und seinen Sitz im Senat mit sofortiger Wirkung niederlegen. Seine Kündigung hat er an Kulturministerin Ina Brandes (CDU) gesendet. Vom Ministerium sei Ende vergangener Woche die Botschaft zu ihm gedrungen, wenn auch nicht in schriftlicher Form, dass man „das Disziplinarverfahren gegen Donatella Fioretti auszusetzen gedenke“. So stehe er jetzt als Bauernopfer da.