Reiseliteratur : Der Orient lässt Reiseautorin Nadine Pungs nicht los

Düsseldorf Die Düsseldorfer Autorin Nadine Pungs hat einen abenteuerlichen Reisebericht geschrieben. Sie erkundete Jordanien, den Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar und Bahrein. Übrig blieb ein riesiger weißer Fleck: Saudi-Arabien.

Ihre Eindrücke – bereichernd, irritierend, beglückend, überraschend und verstörend zugleich – verbindet die Autorin mit einem geschichtlichen Abriss der jeweiligen Region und rückt so manches Vorurteil zurecht. Akribisch beschreibt sie Herrscherhäuser und Traditionen, die in den immens reichen Ölstaaten eher in ein „Vorvorgesternland“ verweisen. Ein umfangreiches Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe und Gepflogenheiten aus dem arabischen Raum.

Unerschrocken geht Nadine Pungs auf Menschen zu, vertraut sich vorbehaltlos Unbekannten an und begibt sich wagemutig auf einsame Streifzüge. Wirklich immer ohne Furcht? „Ich suche die Gefahr nicht, aber ich nehme sie in Kauf“, antwortet sie. „Jedoch nicht wie ein Kriegsreporter, der auf die nächste Explosion lauert. Ich bin vorsichtig, frage die Einheimischen nach ihrer Einschätzung und beachte sie.“ Richtig schlimm wurde es nur einmal, als sie sich bei einem Ausflug am Fuß verletzte und nicht mehr auftreten konnte. „Ein Bänderriss, ich hörte es knallen. Jetzt war eine Entscheidung fällig – weiterreisen oder aufgeben? Das bescherte mir dunkle Stunden.“ Sie blieb. Suchte Rat bei einem omanischen Medizinmann, biss die Zähne zusammen, blendete die Schmerzen aus. Irgendwann wurde es besser. Die Faszination der geheimnisvollen Länder wog schwerer als alles andere. Nadine Pungs lernt gerade Arabisch für ihre nächste Reise. „Die Magie ist nicht erloschen. Ich habe mein Herz an den Orient verloren“.