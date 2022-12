André Boße über das Finale Wie die Serie „Die drei ???“ enden könnte

„California Dreamin‘“ im Jugendzimmer: Seit Ende der 1960er Jahre gibt es die in Amerika begründete Krimi-Reihe „Die drei ???“. Nun steht die Veröffentlichung von Folge 220 der Hörspiel-Adaptionen an: „Im Wald der Gefahren“ soll im Januar erscheinen. Vor allem in Deutschland kommen die Geschichten gut an. Inzwischen sind sie vielleicht sogar populärer denn je. Große Teile der Hörerschaft verbinden mit den Stimmen Erinnerungen an die Kindheit, als neue Episoden auf Musikkassetten herauskamen. Die Sprecher der Hörspiele touren derzeit durch große Hallen und führen die Geschichten live an. Und soeben erschien in der Reclam-Reihe „100 Seiten“ ein Band über „Die drei ???“. Sein Autor André Boße ist seit seiner Kindheit Fan der Reihe.