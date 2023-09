„Lieblingsplatte-Festival“ Die Donots kommen für ein Konzert zurück ins Zakk

Das „Lieblingsplatte-Festival“ bildet traditionell den Abschluss des Live-Musikjahres: Immer im Dezember treten sieben Gruppen an sieben Tagen im Zakk auf und präsentieren ihr bestes Album. Zur Tradition gehört auch, dass man sich natürlich jedes Jahr Gedanken darüber macht, wen Miguel Passarge, der Musikchef des Zakk, wohl einladen wird. Es heißt, er habe eine Liste von etwas mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern, und aus der wählt er aus. Kurz vor den Herbstferien gibt er dann einen Ausblick aufs Programm, und das ist nun wieder so. Wir haben mit Passarge gesprochen und ihn gebeten, zumindest schon mal fünf Namen zu nennen - zwei weitere folgen später im Jahr. Außerdem möge er das Line Up des in der zweiten Dezemberwoche stattfindenden siebten „Lieblingsplatte-Festivals“ kommentieren. So viel sei schon mal verraten: „Es wird etwas punkiger.“