Deutsche Knigge-Gesellschaft : „Soziale Distanz bedeutet auch eine Chance“

Clemens Graf von Hoyos, Vorsitzender der Deutrschen Knigge-Gesellschaft. Foto: Hoyos/Lazic, Rosa

Clemens Graf von Hoyos ist Vorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Im Interview erzählt er, worauf es im Umgang miteinander in Zeiten von Krisen ankommt.

Wie wird man zu einem „Jünger“ des Adolph Freiherrn Knigge, der seine berühmt gewordene Abhandlung „Über den Umgang mit Menschen“ 1788 veröffentlichte?

Clemens Graf von Hoyos Weil seine Grundidee, dass sich Menschen mit gegenseitiger Wertschätzung begegnen sollten, brandaktuell ist. Tatsächlich gibt Knigge in seinem Ursprungswerk gar keine Regeln vor, wie man sich in einer Situation X zu verhalten habe. Vielmehr sind für ihn wenige Punkte ausschlaggebend: Wo befinden wir uns, wer ist unser Gegenüber und was ist meine eigene Rolle, um die wichtigsten zu nennen.

Info Ratschläge für richtiges Handeln Autor Der Aufklärer und Humanist Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge (1752-1796) übersetzte Schriften des französischen Philisophen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) und verfasste zahlreiche Werke zu Geschichte, Politik und Gesellschaft. Er war keineswegs ein „Benimmpapst“, sondern stand für richtiges Handeln schlechthin. Gesellschaft Die Deutsche Knigge Gesellschaft ist eine ehrenamtliche Vereinigung von zertifizierten Trainern für Business-Etikette, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, bekannte Knigge- und Etikette-Regeln regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und zeitgemäße Empfehlungen für deren Beibehaltung oder Änderung abzugeben.

Was ist denn heute wichtiger: Benimmregeln zu beherrschen oder Intuition?

von Hoyos Eine gute Mischung aus beidem. Es gibt den treffenden Spruch: Auch wenn ein Esel einen goldenen Sattel trägt, bleibt er immer noch ein Esel. Es kommt also stark auf die Geisteshaltung an, in erster Linie auf den Respekt. Gute Umgangsformen sind vor allem wichtig für einen selbst.

Wie haben zweieinhalb Jahre Pandemie die Gesellschaft verändert?

von Hoyos Der Handschlag ist – für mich wenig überraschend – zurückgekommen. Ich kenne kaum jemanden, der sich da noch in Zurückhaltung übt, hoffe zugleich auf Verständnis bei denjenigen, die ihn vergeblich erwarten. Obgleich wir dünnhäutiger geworden sind, üben wir uns insgesamt ein wenig mehr in Achtsamkeit, was die Befindlichkeiten von anderen angeht, und wir haben gesehen, wie viel man gemeinsam leisten kann. Jedenfalls vorübergehend.

Klingt nicht nach großen Umwälzungen.

von Hoyos Ich bedaure zum Beispiel, dass die Pandemie uns die Verbindlichkeit geraubt hat. Auf schriftliche Einladungen antwortet heute im Vergleich zu früher nur noch die Hälfte der Leute, und von denen kommt dann auch noch nur noch die Hälfte. Da ist ein ziemlicher Schlendrian eingekehrt.

Nehmen wir den konkreten Fall, dass jemand als einziger in einer Gruppe Maske trägt. Wie sollten die anderen reagieren?

von Hoyos Wer eine Maske trägt, tut das in der Regel, um sich und andere zu schützen. Das verpflichtet die anderen aber nicht, automatisch ebenfalls einen Mund-Nase-Schutz zu verwenden – es sei denn, sie würden dazu aufgefordert. Ich appelliere an dieser Stelle an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Social distancing gewinnt wieder an Bedeutung, jetzt, wo der Herbst naht und das Infektionsrisiko steigt. Wie sehr muss uns das beunruhigen?

von Hoyos Vielleicht liegt darin eine Chance. Uns begegnet heute vielfach eine irritierende Distanzlosigkeit, etwa in der Form, dass fast jeder geduzt wird. Oder dass einige glauben, jeden in jeder Art und Weise beleidigen zu können. Soziale Distanz bedeutet auch eine Chance, sich auf sich selbst zu besinnen. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Etwas Abstand kann da helfen, Antworten zu finden.

Zur Corona-Krise gesellt sich nun eine weitere, die Energiekrise. Was macht das mit den Menschen?

von Hoyos Bestimmtheit und Verbindlichkeit gehen verloren. Kann ich mir morgen noch Brötchen leisten? So etwas nagt am Selbstvertrauen und somit an der Zuversicht, allen Widrigkeiten des Lebens gewachsen zu sein. Dadurch werden Kardinalstugenden wieder wichtig: Mäßigung, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Weisheit. Wir müssen den Mut aufbringen, das Richtige zu tun und nicht nur das, was einfach ist.

Also hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst den richtigen Ton getroffen, als er kürzlich in seiner Regierungserklärung sagte: Lassen Sie uns aufeinander achtgeben?

von Hoyos Absolut. In Krisen kommt es darauf an, dass die Menschen zusammenhalten. Ich hoffe, dass es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzung kommt, die unsere Gesellschaft direkt betreffen.

Die Gesellschaft driftet nichtsdestotrotz immer weiter auseinander, fragmentiert in Gruppen, die ihre Identität allein daraus beziehen, eine Minderheit darzustellen. Was bedeutet das für unsere Begegnungskultur?

von Hoyos Gerade in dieser Situation kommt es auf die Toleranz an. Der amerikanische Dichter Robert Frost hat einmal gesagt, dass es auf die Fähigkeit ankommt, sich beinahe alles anhören zu können, ohne dabei die Fassung oder sein Selbstvertrauen zu verlieren. Gleichzeitig gilt es Gemeinsamkeiten zu betonen und weniger die Unterschiede in den Vordergrund zu stellen.

Mann sollte das Anderssein seiner Mitmenschen also nicht als Angriff auf die eigene Persönlichkeit begreifen.

von Hoyos Man sollte sich nicht davon abhalten lassen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber warum nicht auch einmal andere Meinungen gelten lassen? In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen sind die Fronten verhärtet. Das erschwert die Suche nach einem Konsens.

Wer ist für Sie ein politisches Vorbild?

von Hoyos Hildegard Hamm-Brücher, die Grande Dame der FDP, die dem Deutschen Bundestag von 1976 bis 1990 angehörte. Sie war nie beleidigend, da konnte es noch so kontrovers zugehen. Ein großes Vorbild für alle, deren Zündschnur zu kurz geraten ist.

Sollten die wichtigsten Regeln des guten Benehmens in irgendeiner Form Bestandteil des Unterrichts in der Schule werden?