Literaturbetrieb entdeckt Booktok Schöne neue Bücherwelt

Was die Leute so alles anstellen, um ihre Bücher unters Volk zu bringen! Kutschieren etwa bis nach Leipzig mit vielen Kisten ihrer literarischen Ware, laden ihre Autorinnen und Autoren ein, organisieren Lesungen und Signierstunden, veranstalten nette Empfänge. Keine Frage, das ist gut so, anregend, wichtig, und war außerdem immer schon so. Nur ob es so auch bleiben wird, darf dezent hinterfragt werden. Weil die Ansprache besonders an junge Leser neue, selbstredend digitale und inzwischen auch erfolgversprechende Wege beschreitet. Einer davon: die Plattform #Booktok.