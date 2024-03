The 1975 in Köln Voll die 80er-Jahre Pop-Diskothek

Es war ein Geheimtipp innerhalb der Fangemeinde, um halb fünf vor dem Kölner Palladium anzustehen, um dort ein Nümmerchen samt Bändchen für einen Konzert-Früheintritt ergattern zu können. Halb fünf in der Früh, versteht sich. Einige der meist jungen weiblichen Fans der britischen Pop-Rock-Band The 1975, die ihren Durchbruch 2013 mit der Single „Chocolate“ feierte, deren Frontmann Matty Healy als eine der charismatischsten Persönlichkeiten der jüngeren Pop-Geschichte gehandelt und als eine Art Priester der Millennials betrachtet wird, stehen also schon geschlagene 17 Stunden auf den Beinen, als die vier Jungs aus Manchester unter weißgold-zuckenden Stroboblitzen und ekstatischem Jubel endlich die Bühne betreten und mit „The City“ sofort die Bude abbrennen. Es braucht nur „Yeah, you wanna find love then you know where the city is“. Das Palladium gleicht einer einzigen Generation Y-Hyperventilations-Tüte.