Kulturtipps zum Wochenende : Die besten Kochbücher für Leute, die nicht kochen können

Wer nicht kochen kann, es aber gerne können würde, sollte sich diese drei Titel unbedingt ansehen. Unser Autor hat sich ihretwegen das höchste Lob verdient: „Kannst du ruhig öfter machen.“

Vor allem aber mag ich Kochbücher. Sie wirken auf mich wie Reise- oder Plattenkataloge: Ich schaue und lese und stelle mir vor, wie das wäre, wenn ich das nachmachte. Am besten finde ich Kochbücher, in denen gleich ein ganzer Lifestyle mit abgebildet wird. Wie in einem guten Magazin: Wenn ich Menschen aus Tokio oder New York an langen Tischen in tollen Wohnungen sitzen sehe. Wenn sie aus Gläsern trinken, die so mondän anmuten, als hätten sie mal Jackie Kennedy gehört. Und wenn dann noch die Ansprache stimmt, wenn die Autorinnen und Autoren der Kochbücher also nichts voraussetzen und mich als Anfänger nicht wie Klein-Doofi aussehen lassen, dann könnte es sein, dass ich tatsächlich eine Einkaufsliste schreibe und etwas nachmache. Das Allerbeste ist, schließlich sogar Lob für das Servierte zu bekommen: „Kannst du ruhig öfter machen.“