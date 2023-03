Die besten deutschen Karikaturen Wladimir Putin als heimlicher Star der Cartoonisten

Ob Klimakatastrophe, Ehestreit oder Kriegsgeheul – vor den Zeichnerinnen und Zeichnern mit dem feinen, aber scharfen Strich ist kein Thema sicher. Inzwischen hat auch die Farbe in den Karikaturen Einzug gehalten. Die Vielfalt, die Themen, die Ansätze sind so groß wie nie zuvor. In einer einzigartigen Kooperation wollen die drei Medienhäuser Sächsische Zeitung (Dresden), Weser-Kurier (Bremen) und Rheinische Post (Düsseldorf) diesen Kosmos einfangen. Seit dem Jahr 2000 wird der Deutsche Karikaturenpreis ausgeschrieben, begründet von den Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen. Die Bremer kamen 2016 dazu, die Rheinische Post im vergangenen Jahr.