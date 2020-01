Die besten Aufnahmen des großen Komponisten : Der perfekte Soundtrack für das Beethoven-Jahr

Düsseldorf Neun Sinfonien, die Konzerte, 16 Streichquartette sowie die „Missa solemnis“: Welche Aufnahmen der Musikfreund auf jeden Fall besitzen sollte.

Der Autor dieser Zeilen erlebte seine persönliche Bahnung für Beethovens Quartette in den späten 70er Jahren in der Festhalle Viersen. Dort gastierte das wunderbare Alban-Berg-Quartett und spielte unter anderem das Quartett e-Moll op. 59/2. Bis heute ist ihre in jenen Jahren für die EMI entstandene Gesamtaufnahme des in Wien angesiedelten Ensembles unentbehrlich für jede Beethoven-Diskothek: expressiv, genau, aber nie sektiererisch, sondern mit einer gewissen Eleganz in den frühen Quartetten und mit der angemessenen Hingabe an den geradezu konvulsivischen Tonfall, der stellenweise in den späten Quartetten herrscht. Auf sieben CDs herrscht der Geist der Aufklärung und der beginnenden Romantik. Bei einigen Anbietern bekommt man diese Box für unter 20 Euro. Sofort zuschlagen!

Für ähnlich wenig Geld bekommt man die zweite Referenz-Aufnahme aller 16 Streichquartette, die das Emerson String Quartet in den 90er Jahren für die Deutsche Grammophon einspielte. Hier ist die spieltechnische Brillanz (die in diesen Werken angesichts von Beethovens prekären Anforderungen eine zentrale Rolle spielt) fast noch höher zu bewerten, was aber nicht bedeutet, dass die Musiker aufs Äußerliche setzen. Im Gegenteil: Gerade in den späten Quartetten glücken ihnen Wunder an Einfühlung, visionärer, ja ruppiger Dynamik, leuchtender Farbigkeit. Den geradezu weltfernen langsamen Satz von Opus 132 („Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“) spielen die Musiker dermaßen scheu, als werde in diesem Musik die Epoche der Klassik verlassen. Es ist ja auch so.