Viele Stars in Berlin Die Berlinale lässt die Bären los

Über die Auszeichnungen, die am Samstag, 25. Februar, vergeben werden, entscheidet eine Jury unter Vorsitz der Schauspielerin Kristen Stewart. Sie ist mit 32 Jahren die jüngste Vorsitzende bisher. Und man wünscht ihr, dass sie Zeit genug hat, sich die vielversprechenden Filme anzusehen, die in den vielen Nebenreihen angekündigt sind. Es werden die ersten drei Folgen der Serien-Verfilmung von Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“ zur Aufführung kommen. Außerdem die Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, für die Boris Becker unter anderem während seines Prozesses in London begleitet wurde. Disneys „Cinderella“ ist in restaurierter Fassung zu sehen. Der Film „Love to Love You, Donna Summer“ erzählt das Leben der Disco-Queen. Und die Doku „Kiss The Future“ berichtet vom Überlebenskampf der Menschen in Sarajevo während des Bosnienkriegs. Zur Premiere sollen auch Mitglieder der Band U2 anreisen.