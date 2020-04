Düsseldorf : Klima-Reihe zieht ins Internet

Düsseldorf Die beliebte Vortragsreihe der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni verlässt den Hörsaal.

Die Ringvorlesung knüpft an die erfolgreiche erste Reihe „Klimawandel und ich“ an, die im vergangenen Wintersemester stattgefunden hat. Das Interesse war so groß, dass nicht nur Studierende die Klimavorlesungen besuchten, sondern auch viele Düsseldorfer Bürger. Die Vortragsreihe beschäftige sich damit, wie viele unterschiedliche Sektoren einen Einfluss auf das Weltklima haben und welche Auswirkungen die Veränderung des Klimas mit sich bringt. Es stellte sich heraus, wie vielschichtig die Problematik ist – und dass ein Semester längst nicht ausreicht, um die Thematik abzudecken. Deswegen hat die HHU unter Federführung von Professor Michael Schmitt vom Institut für Physikalische Chemie eine weitere Reihe organisiert. In den 13 Vorlesungen geht es neben wissenschaftlichen und politischen Fragestellungen auch um konkrete Anwendungsgebiete, Herausforderungen für Unternehmen und klimafreundliche technische Lösungen.

Um sich auf die Vorlesungen vorzubereiten, gibt es auf Youtube Einführungsvideos von Michael Schmitt. Darin erklärt er kurz die Grundlagen des Klimawandels, geht aber auch auf eine Frage ein, die sich zurzeit viele stellen: Warum handelt die Politik in der Corona-Krise so schnell, in der Klimakrise aber nicht? „Die Antwort lautet exponentielles Wachstum“, erklärt Schmitt. Während wir den Effekt von Verdopplungsperioden gerade live miterleben können, geht es in der Klimakrise sehr viel langsamer voran. Die Veranstaltungen richten sich an HHU-Studierende, die sich dafür Studienleistungen anrechnen lassen können, aber auch Gäste sind eingeladen. Nach den Veranstaltungen sollen Teilnehmende online die Möglichkeit haben, über die Youtube-Kommentarfunktion zu diskutieren. HHU-Rektorin Anja Steinbeck unterstützt die Reihe: „Auch wenn die Coronakrise aktuell alle Aufmerksamkeit zu beanspruchen scheint, darf die Klimakrise nicht in den Hintergrund rücken. Ich freue mich, dass wir durch das Online-Format Interessierte auch in Zeiten von #WirBleibenZuhause ansprechen können“.