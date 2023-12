Bayreuther Festspiele Sparen bei den Meistersingern

Es konnte noch so viel knirschen im alten Gebälk, es gab Gezicke und Gekreisch in den Leitungsetagen, Buh-Stürme für wagemutige Regisseure, Stressalarm bei Sängerabsagen – doch Chor und Orchester gaben in Bayreuth nie Anlass für Hader. Die Musikerinnen und Musiker sind stets sorgfältig ausgesucht, besitzen immense Erfahrungen am Grünen Hügel und bekommen ihr sommerliches Urlaubsopfer im Dienste Wagners auch nicht sonderlich luxuriös vergütet. Bayreuth ist für sie nicht Beruf, sondern Berufung.