Pläne der Bayreuther Festspiele Was macht denn Wagner in Peking?

Die amtierende Königin der Nacht am Grünen Hügel ist bekanntlich Katharina Wagner, die in stillen schlaflosen Momenten Spielpläne und Besetzungen ausheckt, ohne sich dabei von Claudia Roth oder anderen reinreden zu lassen. Angela Merkel hat es stets unterlassen, in Bayreuth zu antichambrieren. Sie nahm, was kam. Katharina muss aber selbst schauen, wenn sie bekommt. Manches ergibt sich von selbst: Nach seinem hinreißenden „Parsifal“ vom vergangenen Jahr war es klar, dass Pablo Heras-Casado dermaleinst zurückkehren würde. Dass er 2028 den neuen „Ring des Nibelungen“ schmieden soll, ist eine schöne Sache.