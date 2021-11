Eröffnung der Kölner Kunstmesse : Art Cologne trotzt Corona

Eine Nana von Niki de Saint Phalle als farbenfroher Glücksbote der Galerie Hans Mayer auf der Art Cologne. Foto: Helga Meister

Köln 210 Galerien kämpfen auf dem Kölner Messegelände gegen den Pessimismus an. Die Schau wird von deutschen Händlern beherrscht und bietet neben kapitalen Künstlern manche Überraschung.

Trotz steigender Coronazahlen öffnen heute Art Cologne und Cologne Fine Art & Design ihre Tore. Messedirektor Daniel Hug gibt sich berufsbedingt optimistisch. Trotzdem haben die 210 Kunsthändler, die in Köln-Deutz ihre Ware präsentieren, wenig Hoffnung auf das große Geschäft. „Das ist keine Messe wie sonst üblich“, sagt Galerist Frank Lehmann. „Die Stimmung hat sich in den letzten Tagen total gedreht. Es gibt Sammler, die nun das Geschäft per Telefon abwickeln, aber wegen Corona die Anreise scheuen“.

Die Messe wird beherrscht von deutschen Händlern, zu denen sich Kollegen aus Skandinavien, Österreich und den Beneluxländern gesellen. Die großen Platzhalter aus Amerika fehlen, und namhafte europäische Galerien schicken nicht immer ihre besten Stücke. Doch es gibt Ausnahmen, wo Galerien den Lockdown genutzt haben, um Sammlungen anzulegen. Klaus Benden brilliert mit einer Andy-Warhol-Parade von den Anfängen des Künstlers als Gebrauchsgrafiker für Schuhe bis zum Suppenkleid. 40 Ikonen des Pop-Künstlers trug er zusammen, darunter die royale Edition der „Regierenden Königinnen“ von 1985 mit Queen, Beatrix, Margrethe und Ntombi Twala von Swasiland, allesamt in blühender Jugend (280.000 Euro pro Siebdruck).

Info Zeitgenössische Kunst bis Sonntag Messe Art Cologne und Fine Art finden bis 21. November auf dem Köln-Deutzer Messegelände statt. Sonderschauen gibt es zu „Queer Budapest“ und zum Kölner Galeristen Helmut Rywelski aus den 70er Jahren. Öffnungszeiten Die Messe ist Donnerstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet, Sonntag bis 18 Uhr. www.artcologne.de

Die Galerie Hans Mayer entlockte einem Sammler eine phantastische Nana von Niki de Saint Phalle. Die farbenfrohe Skulptur strahlt Vitalität aus und hält Trimmgeräte in den Händen, Sinnbild einer optimistischen Energie. Diesen Glauben an die lockende Kraft der renommierten Messe hat sich auch Klaus Schwarzer bewahrt. Sein Trumpf ist die „Kleine Sinnende“ von Wilhelm Lehmbruck von 1910/11, eine zweifach signierte Terrakotta, ein Höhepunkt aus der Kunst der Kaiserzeit (220.000 Euro).

Beliebt sind farbenfrohe Werke von Heinz Mack, züngelnde Skulpturen von Tony Cragg, Sonores von Pierre Soulage. Ein Schaugenuss ist ein grünes Bild des einstigen Düsseldorfer Akademieprofessors Herbert Brandl (50.000 Euro bei Filomena Soares). Unabhängig vom Zeitgeist feiert die Galerie Valentin Franz Radziwill mit einem „Deutschen Schlachtschiff“ aus dem Zweiten Weltkrieg (320.000 Euro). Michael Werner, Stammhalter der Art Cologne, demonstriert mit seinen kapitalen Künstlern von Immendorff über Baselitz und Penck bis zu Lüpertz, dass Malerei mehr sein müsse als jene Salonmalerei aus der Riege der jungen Galerien, gegen die der kämpferische Berliner noch immer zu Felde zieht. Viel zu viel Kunst sei gleichförmig, mache den Kunstmarkt zur „Provinz“, so Werner.

Die Galerie Eigen + Art besitzt seit 2012 einen Projektraum in Berlin. Dort fiel Igor Hosnedl auf, ein Tscheche aus Prag, der nun in seiner Wahlheimat Berlin auf den berühmten tschechischen Kinderfilm aus den 1960er Jahren zurückgreift. Die Gursky-Schülerin Louisa Clement hat das Innenleben von Schaufensterpuppen fotografiert, davon Negativabdrücke gemacht und legt nun die in Bronze abgegossenen Skulpturen, die an Sex-Roboter erinnern, als merkwürdig abwesende Wesen auf den Boden (28.000 Euro). Und der Schweizer Stefan Guggisberg pinselt mit Ölfarbe aufs Papier, um anschließend mit stoischem Langmut die Farbe auszuradieren, so dass die Reste zu vibrieren scheinen.