Konzert in der Merkur-Spiel-Arena Für einen Tag zurück in die 80er Jahre

Wer mit der U78 zum Düsseldorfer Stadion fährt, sitzt vielleicht in dem Wagen mit der Musik. Vorne hat jemand sein Handy mit einem Lautsprecher verbunden. Zuerst spielt er „Strong Enough“ von Cher, aber da gibt es Protest, weil das Lied ja aus einem späteren Jahrzehnt stammt. Ein paar Stationen vor der Arena kommt dann „Forever Young“ von Alphaville. Großer Moment: „Youth’s like diamonds in the sun / And diamonds are forever.“ Würde jemand fragen, wohin dieser Zug fährt, man könnte antworten: zurück in die Zukunft.