Bundeskunsthalle : „Ich sehe mich als Kulturmanagerin“

Bonn Die 48-jährige Eva Kraus wird neue Intendantin der Bundeskunsthalle in Bonn.

Gegenwärtig leitet Kraus das Staatliche Neue Museum für Kunst und Design in Nürnberg, dessen 20-Jähriges sie im April noch feiern will, bevor sie dann nach Bonn aufbricht und am 1. August 2020 ihre Intendanz antritt. Das Programm für 2020 stammt großteils noch vom Vorgänger Rein Wolfs. Seit 2014 leitet sie das Neue Museum. Zuvor war Kraus Kuratorin am Cooper-Hewitt National Design Museum in New York, arbeitete im Wiener MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst – und leitete eine Galerie in München. Später war sie freischaffende Kuratorin, bevor sie ans Nürnberger Museum wechselte.