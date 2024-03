Lesung von Didier Eribon Das Ende, das niemand will

Der französische Soziologe und Autor Didier Eribon ist seit seinem Buch „Rückkehr nach Reims“ dafür bekannt, an schwierigen Themen zu rütteln, die die Gesellschaft gern unter den Teppich kehren würde. Lesung und Gespräch mit ihm in der ausverkauften Kölner Kulturkirche im Programm der Lit.Cologne kamen genau rechtzeitig zu einer brisanten Nachrichten-Meldung: Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland ist seit Jahren steigend. Sie liegt jetzt bei 1,2 Millionen Menschen und erhöht sich laut Barmer-Report bis 2025 auf 1,5 Millionen. Gut ein Drittel von ihnen landet irgendwann wegen schlechter Versorgung im Krankenhaus.