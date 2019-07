Verspätung am Hauptbahnhof : Am Becken vor Gleis 19

Am Becken vor Gleis 19

Verspätung am Hauptbahnhof

Die Wasserbecken am Bertha-von-Suttner-Platz in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Nicht nur in diesen Tagen sind Züge der Deutschen Bahn oft verspätet. Die Zeit lässt sich gut vertreiben – am Bertha-von-Suttner-Platz.

In diesen Sommertagen wird das Leben vieler Reisender vollständig von der Kompetenz der Deutschen Bahn beherrscht, mit der sie ihre Fahrpläne einhält, alle reservierten Wagen auch tatsächlich zur Verfügung stellt und im Bordbistro kühle Getränke anbietet. Manchmal gelingt es ihr, alle drei Kriterien sogar gleichzeitig zu erfüllen.

Wer in Düsseldorf auf Gleis 19 auf einen ICE nach Bayreuth (über Nürnberg) wartet und per App über eine zweistündige Verspätung informiert wird (obwohl dieser ICE doch erst in Dortmund gestartet ist), der hat vorderhand ein Problem. Doch er könnte ja schon mal ein bisschen arbeiten. Zum Beispiel könnte er den CD-Tipp für übernächste Woche schreiben.