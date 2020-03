Überraschung für Düsseldorf : Experten empfehlen Essen als Standort für Deutsches Fotoinstitut

In Berlin stellte die Expertenkommission ihr Konzept fürs Deutsche Fotoinstitut vor. (Archivbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Expertenkommission von Staatsministerin Monika Grütters spricht sich für Essen als Standort für ein nationales Fotozentrum aus. Düsseldorf, das sich als gesetzt sah, würde leer ausgehen.

Überraschung in der Debatte um den Standort für das Deutsche Fotoinstitut: Entgegen dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages soll das nationale Zentrum für Fotografie nicht in Düsseldorf, sondern in Essen entstehen. Dies empfiehlt eine Expertenkommission unter Leitung des Kurators Thomas Weski.

In Essen sehe man eine „hervorragende Konzentration von Einrichtungen und vorhandener Sachkompetenz zum Schwerpunkt Fotografie“, so Weski am Dienstag. „In einer Stadt mit langer Tradition in der Förderung des Mediums Fotografie könnte so ein zukunftsfähiges, lebendiges und forschungsstarkes Kraftzentrum mit nationaler und internationaler Ausstrahlung entstehen.“ Die Expertenkommission war im vergangenen Sommer von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eingesetzt worden.