Deutscher Popstar für Grammy nominiert Kim Petras‘ internationaler Durchbruch

Der Durchbruch gelang ihr 2017 mit dem Song „I don’t want it at all“, der sich in den viralen Spotify Charts platzieren konnte. Es folgte ein Feature mit der britischen Popsängerin Charli XCX auf „Unlock it“ (2019) und Songs wie „Heart to break“ (2018), mit denen Petras in den Billboard Charts landete. Von amerikanischen Medien wurde sie bereits damals als neuer aufsteigender Stern am Pop-Himmel betitelt. In Deutschland zeigte man sich noch verhalten: Bei ihrer Clarity Tour (2019) waren hierzulande lediglich Veranstaltungsstätten mit bis zu 1500 Besuchern gelistet, international waren die Konzerthallen teils viermal so groß.