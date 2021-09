Sechs Finalisten : Jury nominiert Shortlist für Deutschen Buchpreis

Ein Stapel neuer Bücher liegt auf einem Verkaufstisch in einer Buchhandlung. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis 2021 stehen fest: Drei Männer und drei Frauen stehen auf der Shortlist. Welches Buch die Jury am Ende als den besten Roman des Jahres 2021 auszeichnen wird, steht in vier Wochen fest.

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die sechs Finalisten für den mit 25.000 Euro dotierten Preis ausgewählt. Auf der Shortlist stehen die folgenden Romane, wie die Jury am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte: Norbert Gstrein: „Der zweite Jakob“ (Carl Hanser, Februar 2021), Monika Helfer: „Vati“ (Carl Hanser, Januar 2021), Christian Kracht: „Eurotrash“ (Kiepenheuer & Witsch, März 2021), Thomas Kunst: „Zandschower Klinken“ (Suhrkamp, Februar 2021), Mithu Sanyal: „Identitti“ (Carl Hanser, Februar 2021)und Antje Rávik Strubel: „Blaue Frau“ (S. Fischer, August 2021).