Kommentar zur Vollversammlung der deutschen Bischöfe : Wenn auch der Wille zur Umkehr fehlt

Meinung Fulda Bischof Georg Bätzing kritisiert seine Amtsbrüder und fordert von ihnen Mut zur Umkehr. Vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals ist es aber die Verantwortung und Schuldigkeit, umzukehren.

Das hatte den Stil einer Bußpredigt: der Aufruf von Bischof Georg Bätzing, endlich Mut zur Umkehr zu beweisen und bereit zu sein, neu zu denken. Mit einem Ausrufezeichen hinter jedem Appell! Und in den Kirchenbänken vor dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz saßen nicht etwa vermeintlich sündige Gläubige, sondern seine Amtsbrüder im Bischofsamt. Die Herbstvollversammlung in Fulda begann also mit einem sachten Paukenschlag, und wer ihn nicht vernehmen wollte, wird auch beim lauten nicht aufschrecken. Die täglichen Eröffnungspredigten am frühen Morgen sind die wenigen öffentlichen Botschaften, die bei den Vollversammlungen der Bischöfe nach draußen dringen. Der Rest findet hinter fest verschlossenen Türen statt, also all die Graben- und Richtungskämpfe. Das ist hermetische Kirchenpolitik wie von alters her. Anders gesprochen: Es ist das Gegenteil von Transparenz und kein Zeichen von Vertrauen.