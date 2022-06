Sinfoniekonzert beim Schumannfest : Rheinische Qualitäten

Florian Merz-Betz dirigiert die Deutsche Kammerakademie Neuss in der Tonhalle. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Die Deutsche Kammerakademie Neuss gastierte unter Florian Merz-Betz beim Schumannfest in der Tonhalle. Solist war der Cellist Maximilian Hornung.

Schüchtern und leicht unbeholfen war der 24-jährige Robert Schumann, als die Pianistin Henriette Voigt ihn in einer Probenpause mit Felix Mendelssohn Bartholdy bekannt machte. Die Begegnung im Oktober 1834 in Leipzig war der Beginn einer Komponistenfreundschaft. Das jüngste Konzert beim Schumannfest zeichnete jetzt Verbindungen zwischen Düsseldorfs einstigen Musikdirektoren nach.

Unter der Leitung von Florian Merz-Betz, GMD der Chursächsischen Philharmonie und ausgewiesener Experte für historische Aufführungspraxis, spielte die Deutsche Kammerakademie Neuss in der Tonhalle ein Programm, das dem althergebrachten Dreischritt aus Ouvertüre, Solokonzert und Sinfonie folgte. Zu Beginn erklingt Schumanns Ouvertüre aus Opus 52: ein Werk, das von der Freude über die erfolgreiche Uraufführung seiner 1. Sinfonie unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy kündet. Die Gäste aus Neuss lassen den brillanten Orchestersatz zunehmend festlich aufleuchten.

Für die erkrankte Marie-Elisabeth Hecker sprang Maximilian Hornung kurzfristig als Solist in Robert Schumanns Cellokonzert ein. Die weit ausgreifenden Kantilenen beginnen unter seinen Händen inwendig zu glühen. Hornungs Legatobögen erreichen dank tadelloser Intonation und wohl dosiertem Vibrato eine Gefühlsintensität, die Schönheit bis an die Schmerzgrenze treibt.

Sein Instrument klingt in der Tiefe erdig-sonor, zuweilen beinahe knurrig. Die Mittellage ist trennscharf, jeder Lauf tritt prägnant hervor. Aber wenn Hornung den emotionalen Druck herausnimmt, wenn er in hoher Lage knifflig Virtuoses meistert, klingt das so delikat wie fein geklöppelte Spitze. Technisch wunderbar souverän, ist der gebürtige Augsburger vor allem ein hingebungsvoller Musiker – und damit eine Idealbesetzung für dieses Werk.