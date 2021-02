Deutsche Bischofskonferenz : „Es wäre schön, wenn wir aufhören würden, im Konflikt zu leben“

Bei ihren dreitägigen Beratungen sollen die deutschen Bischöfe nicht länger im Konflikt leben, wohl aber offen für die Krise sein. Dies schreibt zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung Erzbischof Nikola Eterovic. Auch wurden Medien kritisiert, durch die Klatsch und Geschwätz nach außen dringe.

Zum Auftakt der digitalen Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe hat der Apostolische Nuntius in Deutschland, der aus Kroation stammende Erzbischof Nikola Eterovic zur Einheit gemahnt. Mit den Worten von Papst Franziskus schreibt er in seinem Grußwort: Es „wäre schön, wenn wir aufhören würden, im Konflikt zu leben, und uns stattdessen wieder bewusst würden, dass wir unterwegs sind, offen für die Krisen“. Die Krise sei immer Bewegung und nur ein Teil des Weges. „Der Konflikt hingegen ist ein scheinbarer Weg, ein Herumbummeln ohne Ziel und Zweck, ein Verweilen im Labyrinth, eine reine Energieverschwendung und eine Gelegenheit für das Böse“, heißt es in dem Grußwort.