Kirche : Deutsche Bischöfe kritisieren Rom

Rom Die Instruktion zur Reform der Kirchengemeinden stößt weitgehend auf Ablehnung. Ohne Vorankündigung hatte die vatikanische Kleruskongregation zu Wochenbeginn eine Instruktion veröffentlicht, nach der Laien von der Gemeindeleitung ausgeschlossen bleiben, die Profanierung von Kirchen untersagt wird und die Zusammenlegung von Pfarreien der Genehmigung bedarf.

In einer Zeit, in der die Kirchengestalt der Vergangenheit nicht mehr zu halten sei, würde ein solches Dokument nach den Worten Overbecks jene engagierten Christen verletzen, die sich den gravierenden, aktuellen Problemen stellten. „Die Instruktion nimmt in keiner Weise zur Kenntnis, dass wir in Deutschland – aber auch in vielen anderen Ländern der Weltkirche – kirchliches Leben nicht mehr nach den Mustern der bisher bekannten Volkskirche gestalten können“, so Overbeck. In pluralen und freiheitlichen Gesellschaften sei christlicher Glaube „nur in Vielfalt und Offenheit zukunftsfähig“.