Gespräche auch mit Papst Franziskus : Deutsche Bischöfe pilgern hoffnungsvoll nach Rom

Mit einer Eucharistiefeier am Grab des Apostels Petrus im Petersdom wurde der Ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom eröffnet. Foto: obs/Matthias Kopp

Rom 63 der 67 deutschen Bischöfe sind zu ihrem „Ad-limina-Besuch“ im Vatikan eingetroffen und werden in den kommenden Tagen dort über Reformen sprechen. Doch Rom hat Vorbehalte.

Der mit Spannung erwartete Ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom begann mit einem Gottesdienst im Petersdom. An diesem auch kirchenhistorisch so bedeutsamen Ort predigte am Montag der Limburger Bischof Georg Bätzing als Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz von Bewegung, Aufbruch und Wandel. Dies erfordere „ein gutes aufeinander Hören, ein mühevolles Argumentieren und ein ehrliches Ringen miteinander“. Doch die Einheit zu bewahren und zugleich Umkehr und Erneuerung zu ermöglichen, sei „für unsere Kirche heute wahrlich keine leichte Aufgabe“, sagte Bätzing. Das spürten Bischöfe und Gläubige in Deutschland in den gemeinsamen Beratungen beim Synodalen Weg.

Es war zugleich das Stichwort für die Gespräche, die die deutschen Bischöfe in den kommenden Tagen in Rom führen werden. Und Bätzing machte klar, dass man sich dieser Aufgabe stellen wolle. Zwar sei Rom seit den Tagen der Apostel Petrus und Paulus ein sehr gewichtiger Referenzpunkt für den katholischen Glauben und die ganze Kirche, wie er betonte. „Aber das Zentrum der Weltkirche ist nicht zugleich auch Ursprung und Ziel des Weges, den wir im Glauben gehen. Den müssen alle Glieder des Volkes Gottes gemeinsam suchen.“

Info Beratungen mit dem Papst und den Behörden Ad Limina Alle fünf bis sieben Jahre sind die katholischen Bischöfe aus aller Welt laut Kirchenrecht zu einem sogenannten Ad-limina-Besuch im Vatikan verpflichtet. Zweck ist, dass die Bischöfe eines Landes den Papst über die Situation in ihren Diözesen informieren. Neben den Gesprächen mit dem Papst sind Treffen in den Vatikanbehörden vorgesehen. Ursprung Diese Besuche gehen auf traditionelle Reisen zu den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus in Rom zurück, auf Lateinisch „Visitatio ad limina apostolorum“ (Besuch an den Schwellen der Apostelgräber). Daraus entstand die Kurzformel „ad limina“. Der Besuch In dieser Woche werden 63 der insgesamt 67 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz in den verschiedenen Dikasterien mit Vertretern der Kurie in Rom reden und aus Deutschland berichten.

Schon seit 2014 befindet sich die katholische Kirche in einem synodalen Prozess. So wählte Papst Franziskus im Jahr eins nach Amtsantritt die Synode als Instrument für seine langsame Veränderung. Als erstes berief er ein Bischofstreffen zum Thema Familie ein, inzwischen läuft die Synode zum Überthema Synode, die 2024 abgeschlossen werden soll. Die deutschen Bischöfe fühlten sich vom Wandel in Rom besonders ermutigt und begannen 2019 mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen eigenen synodalen Weg, mit dem sie mit tiefgreifenden Reformen einen Ausweg aus der Vertrauenskrise finden wollten.

Die deutschen Bischöfe verbinden den Besuch im Vatikan auch darum mit der Hoffnung, endlich in ihren Anliegen verstanden zu werden. „Ich nehme sehr hohe Erwartungen an den Besuch und ein bislang so nie dagewesenes öffentliches Interesse daran wahr“, hatte Bätzing vor Abfahrt auf der Homepage des Bistums Limburg erklärt. Es gebe „klar erkennbaren Gesprächsbedarf, gerade über das, was wir als Weg der Umkehr und Erneuerung für die Kirche in unserem Land“ unternehmen. „Ich weiß natürlich auch, dass es viel Unverständnis zu unserem Weg in Rom gibt“, fügte er hinzu.

Doch die deutschen Bischöfe reisen möglicherweise mit einem Missverständnis an. Schon im Vorfeld ließ Rom über informelle Kanäle wissen, dass etwa deutsche Beschlüsse, denen zufolge Laien stärker an der Bischofswahl oder an kirchlichen Entscheidungen beteiligt werden, keine Option sind. Die Bischöfe, die in Rom vier Messen in den päpstlichen Basiliken feiern und zahlreiche Gespräche führen, wollen gehört werden. Franziskus aber will, dass sie von ihrem hohen Reformross absteigen – und zuhören. Das hat er in seinem Brief von 2019 „an das pilgernde Volk in Deutschland“ klargestellt. Die Deutschen – und damit sind nicht zuletzt die reformfreudigen katholischen Laien gemeint – sollten nicht „nach unmittelbaren Ergebnissen mit voreiligen und medialen Folgen“ suchen und die Probleme nicht „ausschließlich auf dem Wege der Reform von Strukturen, Organisationen und Verwaltung“ zu lösen versuchen. Man kann diese Mahnungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen angesichts der Lage der Kirche in Deutschland für katastrophal halten, sie sind allerdings eine Tatsache.

Unterdessen haben hierzulande mehr als 30 katholische Verbände und Initiativen vor dem Ad-limina-Besuch der Bischöfe bei Papst Franziskus eine Würdigung des deutschen Reformprozesses gefordert. Dieser zeige die „Dringlichkeit tiefgreifender theologischer und struktureller Reformen und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kirche und ihre Lehre auf“, heißt es in einer gemeinsamen Resolution. Der Synodale Weg sei „kein deutscher Sonderweg", sondern greife innerkirchliche Probleme wie Machtmissbrauch, Klerikalismus und Diskriminierung auf, die weltweit in immer mehr Ortskirchen offenbar würden.

Doch auch in der Frage um die Zukunft des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki gibt es zwischen Rom und der Kirche in Deutschland immer mehr Unverständnis. In Köln ist man sich angesichts des gegen Woelki vergangene Woche eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung sicher, dass der Kardinal sein Amt aufgeben muss. Eine Bistumsmitarbeiterin behauptet, Woelki habe von ihr bereits 2015 eine Liste von Missbrauchstätern im Bistum vorgelegt bekommen, darunter auch der ehemalige Sternsinger-Chef Winfried Pilz. Woelki behauptete vor Gericht, erst im Juni davon erfahren zu haben.