Premiere "Orestie - nach dem Krieg" Drama zwischen Antike und Gegenwart

Ein Junge läuft atemlos auf die Bühne und fuchtelt mit einer Taschenlampe. Auf der riesigen Leinwand hinter ihm sitzt ein Paar an einem Esstisch. Dann tritt der Vater des Mannes ein. Es fallen derbe Worte, der Mann zerrt den Vater in ein Hinterzimmer, aus dem sofort Geräusche einer Gewaltanwendung dringen. So beginnt die Aufführung von „Die Orestie. Nach dem Krieg", einem Stück frei nach dem griechischen Tragödiendichter Aischylos in einer Bearbeitung von Tamara Trunova und Stas Zhyrkov.