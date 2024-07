Ausstellung „Heilung der Erde“ in der Kunsthalle Schamanen am Grabbeplatz

So macht es Sinn, dass die von Gregor Jansen und Alicia Holthausen kuratierte Schau auch Joseph Beuys ins Boot holt. Bekanntlich sah er sich als Schamane im Reich der Kunst. Als zentralen Baustein dieser Inszenierung verbreitete Beuys die Legende, nach seinem Flugzeugabsturz auf der Krim (1943) hätten ihn nomadisierende Tataren mit tierischem Fett und Warmhalten in Filz gerettet – neuere Untersuchungen dagegen deuten darauf hin, dass er umstandslos in ein mobiles Militärlazarett gebracht wurde. Gleichwohl fühlte sich Beuys fortan in der „Inneren Mongolei“ (so der Titel einer Beuys-Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft Hannover) so heimisch wie am Niederrhein.