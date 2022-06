Ausstellung in Düsseldorf : Mode und Kunst im Schwimmbad

Ausstellung in Düsseldorf

Blick in die Austellung bei „the pool“. Foto: Nina Schwarzer

Düsseldorf Nachhaltige Mode und Kunst im Schwimmbad: Die einzigartige Ausstellungsfläche „the pool“ zeigt während des „Strike a Pose“-Festivals die Kollektion der Designerin Sophia Schneider-Esleben.

Gartenstühle, Blumen, Trampoline. Es wirkt wie eine ganz normale Wiese vor einem ganz normalen Hochhaus. Doch in der Tersteegenstraße 63 verbirgt sich noch viel mehr unter der grasbedeckten Oberfläche. Im ehemaligen, unterirdischen Schwimmbad befindet sich „the pool“, ein Ausstellungsraum für Kunst.

Die Kollaboration ist eine Hommage an ihn, sowie eine Feier des 50-jährigen Kraftwerkjubiläums. So zeigen die zwei Stoffdesigns der Kollektion das Cover der zum Jubiläum erschienen Vinylplatte „Trans Europa Express“, das von Emil Schult entworfen wurde.

Antisemitismus auf der großen Kunstschau in Kassel

Antisemitismus auf der großen Kunstschau in Kassel : Wie die documenta die Sicht der Palästinenser spiegelt

Die Ausstellung eröffnet den Besuchern einen Einblick in die Produktion der Kleider und in den Enstehungsprozess der Designs. Auf dem zubetonierten Schwimmbecken werden fertiggestellte Kleidungsstücke präsentiert sowie die dazugehörigen Stoffdesigns und die Kunst, die ihnen zugrunde liegt.

Außerdem kann bereits ein Blick auf die kommende Kollektion geworfen werden, eine weitere Kooperation von Sophia Schneider-Esleben und Emil Schult. Dabei ist jedes Ausstellungsstück auch zu kaufen, frei nach dem Slogan der Designerin: „Konsumiere klein, aber fein, trage Verantwortung für das, was du trägst!“